На Кубани допустили дополнительный приток туристов из-за нерабочих дней, если предложение Т.Голиковой будет принято

На Кубани допустили дополнительный приток туристов из-за нерабочих дней в том случае, если предложение вице-премьера Татьяны Голиковой будет принято, курорты Краснодарского края получат дополнительную нагрузку. Такое мнение агентству ТАСС высказал вице-губернатор Александр Руппель. Он сказал, что власти должны будут усилить работу по соблюдению всех санитарных требований, чтобы предупредить возникновения новых очагов заболеваний.



Голикова предложила объявить нерабочие дни с конца октября сроком на одну неделю. Завтра решение на этот счет должен принять президент.

