Дождь получил ответ на обращение в Кремль с предложением внести поправки в закон об «иноагентах»

Министерство цифрового развития в ответ на требование внести поправки в закон об иноагенотах, предложило обратиться к авторам документа. Письмо ведомства поступило в редакцию телеканала «Дождь»*, признанного иностранным агентом. Чиновники также предложили добавить к обращению статистику о неэффективности применения законов.

Редакторы российских независимых СМИ ранее обратились к президенту и его пресс-секретарю, а также министру юстиции с требованием аннулировать действующий список иноагентов. В письме также говорилось о необходимости внести 12 поправок, в том числе не признавать иноагентами журналистов, работающих в СМИ-иноагенты, а также снять с физических лиц обязательство маркировать все свои публичные сообщения.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом