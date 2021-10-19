В Москве со следующей недели на четыре месяца вводится так называемый домашний режим для людей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, в этот период мэрия обязала работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников. Оба этих требования не распространяются на тех, кто привился или переболел коронавирусом в последние полгода.

Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова также предложила ввести по всей стране с конца октября на неделю нерабочие дни. Окончательное решение по этому вопросу завтра должен принять президент.

