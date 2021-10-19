Bloomberg: Россия в обмен на одобрение запуска «Северного потока-2» готова увеличить поставки газа в Европу

Агентство Bloomberg сообщает, что Россия в обмен на одобрение запуска «Северного потока-2» готова увеличить поставки газа в Европу.

Россия не станет увеличивать поставки газа без каких-либо гарантий для себя, учитывая многолетние напряженные отношения между Москвой и Европой, считают источники агентства, близкие к Кремлю и компании «Газпром». Однако они не уточняют, были ли достигнуты какие-то договоренности. При этом сенатор Константин Косачев отметил, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства, а все сверх должно быть предметом добровольных и взаимовыгодных отношений.

Стоимость топлива на мировом рынке начала расти весной этого года, а осенью побила исторический максимум в несколько раз. Главным фактором эксперты называли низкий уровень запасов газа в Европе. Ряд европейских политиков обвиняли в сложившейся ситуации «Газпром». Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее подчеркивал, что Москва не имеет отношения к энергетическому кризису в Европе и те, кто так считает, просто не хотят искать реальные причины. Сегодня Чижов поставил Германии срок в четыре месяца, в которые необходимо решить все вопросы, связанные с сертификацией «Северного потока-2».

Газопровод позволяет сократить транзит через Украину. Он тянется от побережья России через Балтийское море до Германии.