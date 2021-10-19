Акции Русала падают на фоне новостей об обыске в доме Дерипаски в Вашингтоне

Телеканал NВС сообщает, что внутрь зашли агенты ФБР. Несколько сотрудников спецслужбы ограничивают доступ к зданию снаружи. О причинах обыска пока ничего не сообщается.

Дерипаска оказался среди двух десятков российских бизнесменов и чиновников, на которых в 2018 году американское Министерство финансов наложило санкции. Из пресс-релиза, в котором говорилось о введении мер, следовало, что Дерипаска находится фигурант дел об отмывании денег, а также обвиняется в других преступлениях.

Миллиардер подавал в суд на США, но иск был отклонен.