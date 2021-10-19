Глава Всемирной продовольственной программы ООН попросил Илона Маска направить 6 млрд долларов на борьбу с голодом

Глава Всемирной продовольственной программы ООН попросил Илона Маска направить 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом по всему миру.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск в день зарабатывает столько, сколько хватит на помощь почти 40 миллионам человек, подсчитал руководитель Всемирной продовольственной программы Объединенных наций Дэвид Бизли. Об этом он пишет в своем Twitter-аккаунте. Бизли попросил бизнесмена помочь материально. По его словам, если не принять меры, то гуманитарная катастрофа дестабилизирует ситуацию в нескольких странах. Это может привести к массовой миграции.

Всемирная продовольственная программа ООН считает, что уже в ноябре голод может грозить почти трем десяткам государств, включая Афганистан, КНДР, Сирию, Нигерию и еще ряд стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки. Основной причиной голода называют глобальный кризис, обострившийся из-за пандемии коронавируса. Так, в прошлом году с острыми продовольственными проблемами столкнулись около 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Пока неизвестно, ответил ли Илон Маск на призыв.