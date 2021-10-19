Министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, а также в препятствовании его мирному урегулированию:

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддерживать Украину, разрабатывать возможности защиты ее территориальной целостности».

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.