Вся Южная Осетия осталась без электричества

Причины пока не установлены. Не исключено, что это произошло из-за повреждений линий электропередач, — рассказали агентству ТАСС в региональном МЧС. В ведомстве уточняют. Что подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии. Место, где возникла проблема, уже нашли. Там работают специалисты.
2021-10-19T18:31:49+03:00
2021-10-19T18:31:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2922086-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 19 октября 2021
Загрузка комментариев...