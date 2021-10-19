Вся Южная Осетия осталась без электричества

Причины пока не установлены. Не исключено, что это произошло из-за повреждений линий электропередач, — рассказали агентству ТАСС в региональном МЧС. В ведомстве уточняют. Что подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии. Место, где возникла проблема, уже нашли. Там работают специалисты.