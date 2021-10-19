Миллиардер Михаил Гуцериев подал в суд на Совет ЕС из-за санкций

В июне он попал в соответствующий перечень, составленный Евросоюзом из-за нарушений прав человека в Белоруссии. ЕС утверждал, что у Гуцериева есть бизнес-интересы в этой республике, а Александр Лукашенко его давний друг.

В иске Гуцериева говорится, что санкции нарушают его права на частную жизнь, защиту , собственность и свободу ведения бизнеса. Он требует признать ограничения незаконными и отменить их.

По версии журнала Форбс состояние Гуцериева оценивается в два с половиной миллиарда долларов. Он занимает 60-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.