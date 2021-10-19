Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68-ми млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68-ми миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые помогают коронавирусным больным. Выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых».

На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в России министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал медиков-пенсионеров сделать прививку и вернуться к медицинской практике. Региональные власти уже активно приглашают пенсионеров на работу,— пишет «Коммерсантъ». С публикацией ознакомился Лев Гулько.

Председатель общероссийского профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал назвал призыв Минздрава «актом отчаяния».«Кто не может работать, тот и не выйдет, а кто может, они и так работают,— подытожил профсоюзный лидер.— У нас во многом здравоохранение и держится на кадрах предпенсионного пенсионного возраста».