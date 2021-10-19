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18:24, 19 октября 2021

Минздрав РФ назвал регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу

По данным Министерства здравоохранения, хуже всего обстоят дела в семи субъектах, в том числе в Удмуртии, Башкирии и Татарстане.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе закончились койки для больных с коронавирусом.

С понедельника в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия и ряд других ограничений.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона вакцинироваться из-за ухудшения ситуации.

По словам Гладкова, у вакцинированных в разы снижается риск заболеть.

Врач-кардиолог Городской клинической больницы №29 Алексей Эрлих отметил в эфире «Эха Москвы», что россияне не доверяют вакцине от коронавируса, несмотря на хорошую информированность.

В Кремле считают, что поставки иностранных вакцин от коронавируса в Россию не ускорят темпов вакцинации. К тому же, этот шаг не может быть односторонним, – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его оценке, российские власти блестяще справились с задачей обеспечить условия для вакцинации от коронавируса.

Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов считает, что россияне сами во многом виноваты в росте заболеваемости коронавирусом, поскольку не хотят вакцинироваться.

Владимир Пастухов добавил, что многие получают разрешение на отказ от вакцинации по состоянию здоровья.


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