Минздрав РФ назвал регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу

По данным Министерства здравоохранения, хуже всего обстоят дела в семи субъектах, в том числе в Удмуртии, Башкирии и Татарстане.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе закончились койки для больных с коронавирусом.
С понедельника в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия и ряд других ограничений.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона вакцинироваться из-за ухудшения ситуации.
По словам Гладкова, у вакцинированных в разы снижается риск заболеть.
Врач-кардиолог Городской клинической больницы №29 Алексей Эрлих отметил в эфире «Эха Москвы», что россияне не доверяют вакцине от коронавируса, несмотря на хорошую информированность.
В Кремле считают, что поставки иностранных вакцин от коронавируса в Россию не ускорят темпов вакцинации. К тому же, этот шаг не может быть односторонним, – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его оценке, российские власти блестяще справились с задачей обеспечить условия для вакцинации от коронавируса.
Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов считает, что россияне сами во многом виноваты в росте заболеваемости коронавирусом, поскольку не хотят вакцинироваться.
Владимир Пастухов добавил, что многие получают разрешение на отказ от вакцинации по состоянию здоровья.