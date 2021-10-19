Верхняя палата парламента Чехии в начале ноября может проголосовать за лишение полномочий президента страны Земана

Верхняя палата парламента Чехии, Сенат, в начале ноября может проголосовать за лишение полномочий президента страны Милоша Земана по состоянию здоровья. Земан госпитализирован и врачи не обнародуют диагноз.

Полиция Чехии расследует возможные преступления против государства в связи с госпитализацией президента, — рассказал «Эху Москвы» чешский журналист Иржи Юст. Он назвал беспрецедентной для Чехии ситуацию, когда скрывается информация о здоровье главы государства.

Юст добавил, что полиция пока не объявляла, кто станет фигурантом расследования — глава администрации или советник президента.

Российская общественность не до конца проинформирована о состоянии здоровья президента Владимира Путина, — отметил в эфире «Эха Москвы» редактор отдела «Политика» Новой газеты Кирилл Мартынов.

Мартынов добавил, что вокруг здоровья президента иногда возникают конспирологические теории. В Кремле неоднократно заявляли, что президент абсолютно здоров и чувствует себя отлично, в том числе, когда Путин уходил на самоизоляцию из-за заболевших в его окружении.

