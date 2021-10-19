Главы думских фракций Справедливая Россия и Новые люди предложили изменить закон об иностранных агентах

Главы думских фракций, Справедливая Россия и Новые люди, Сергей Миронов и Алексей Нечаев, предложили изменить закон об иностранных агентах. Решение должно приниматься судом, а не чиновниками, — считает Миронов. ОН пообещал подготовить поправки в закон после консультации с экспертами.

В свою очередь, Алексей Нечаев считает, что в России действует презумпция невиновности, однако люди и СМИ, которые признаны иноагентами, должны идти в суд и доказывать обратное. Как выразился Нечаев, «масштаб правоприменения вышел из разумных берегов».

