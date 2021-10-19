Мосгорсуд 27 октября рассмотрит жалобу прокуратуры на домашний арест ректора университета «Шанинка» Сергея Зуева

Ведомство считает, что его необходимо заключить под стражу. Зуеву сегодня также было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной под неофициальным названием «Шанинка», вменяют хищение 21 млн рублей из бюджета. По версии следствия, они были выделены в рамках госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», рассказал адвокат Зуева Сергей Севрук.

Речь, по его словам, идет о соглашениях, которые были заключены два года назад с Фондом новых форм развития образования, принадлежащем Министерству просвещения. «Шанинка» в этом случае выступила как субподрядчик. Договор суммой 50 млн рублей в прошлом году был разорван, однако услуги уже были оплачены на 21 млн, отметил Севрук. Где сейчас находятся деньги, неизвестно, добавил адвокат, но при этом, по его уверениям, Зуев никакого отношения к бюджетным средствам не имеет. Сам ректор «Шанинки» также свою вину отрицает.

Сергей Зуев был задержан около недели назад. Несмотря на то, что следствие просило арестовать его на 2 месяца, Тверской суд Москвы отправил обвиняемого в мошенничестве под домашний арест. Как стало известно сегодня, прокуратура подала жалобу на это решение. При этом защита ректора «Шанинки» меру пресечения оспаривать не стала.

Уголовное преследование Зуева началось на фоне заведенного дела против вице-президента «Сбербанка» и бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Недавно ее арестовали на 2 месяца. Всего фигурантами дела о мошенничестве в настоящий момент являются 6 человек, никто из них вину не признает.