Роскомнадзор признал успешными учения в рамках закона о суверенном Рунете

В ведомстве отметили, что сети связи готовы к устойчивой работе при любых внешних воздействиях. В учениях принимали участие операторы и другие представители отрасли.



Закон о суверенном Рунете вступил в силу два года назад. Он обязывает операторов устанавливать на своих сетях технические средства противодействия угрозам. Они позволяют фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

В кризисной ситуации централизованное управление сетью должно перейти к Роскомнадзору.