По словам министра обороны США Ллойда Остина, Москва стоит на пути мирного урегулирования конфликта. Глава военного ведомства поддержал желание Киева вступить в НАТО и призвал местные власти продолжить реформы, необходимые для исполнения евроатлантических планов. Речь, в числе прочего, идет о реформах, которые затрагивают набор военного персонала.

На днях стало известно, что в ходе визита главы Пентагона в Грузию и на Украину, он намерен заявить об «открытых дверях» в НАТО для этих стран. Вступление Киева в Североатлантический альянс в Москве уже назвали наихудшим сценарием.