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17:04, 19 октября 2021

Главы фракций «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду» предложили изменить законодательство об иноагентах

Главы думских фракций партий «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду» предложили изменить законодательство об иностранных агентах.

Одна из главных поправок, о которой говорят представители оппозиции, касается изменения процедуры признания «иноагентом». В частности, по словам лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, решение о включении СМИ в этот реестр должен принимать суд, а не чиновники. Сам политик, к слову, ранее голосовал за закон об «иноагентах», утверждая, что документ не грозит ужесточением правил отечественным изданиям.

В свою очередь, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев также считает, что полномочия по признанию СМИ иноагентами необходимо передать судам. Он также отметил, что многие гражданские активисты, которые, по его мнению, сделали

много полезного для России, вынуждены доказывать, что их внесли в реестр ошибочно. Нечаев считает, что масштаб правоприменения законодательства об «иноагентах» «вышел из разумных берегов».
Всего же в настоящий момент СМИ-иностранными агентами признаны почти 90 организаций и физических лиц, в аналогичный реестр включены около 80 НКО.

Поводом для заявлений лидеров думских фракций стало, в том числе, признание СМИ-иноагентом агентства «Росбалт». На его сайте руководителем значится Наталья Черкесова, которая, по данным ряда СМИ, является женой бывшего замдиректора ФСБ Виктора Черкесова.


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