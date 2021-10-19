Режиссер Федор Ермошин пожаловался на жесткое задержание в подмосковном Одинцове

Он написал в Facebook, что люди в штатском схватили его на выходе из дома, повалили на землю, надели наручники и затащили в машину. Там его били и вынуждали признаться в краже. Затем режиссера доставили в ОВД, где выяснилось, что полицейские совершили ошибку – они ориентировались на систему распознавания лиц, которая показала, что внешнее сходство Ермошина с подозреваемым в краже составляет 70%.

Пострадавший зафиксировал в травмпункте следы побоев и написал заявление в прокуратуру о превышении должностных полномочий со стороны полицейских.