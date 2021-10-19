Суд в следующую среду рассмотрит жалобу прокуратуры на домашний арест ректора Шанинки

Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат Сергея Зуева. Надзорное ведомство просит отправить ректора в СИЗО.

Зуев один из фигурантов дела против бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Следствие считает, что она добилась выделения бюджетных средств фонду, принадлежащему ведомству. На эти деньги был нанят субподрядчик, Московская высшая школа социальных и экономических наук. Вуз якобы не выполнил работы по двум контрактам, но деньги получил.

Зуев вину отрицает. В руководстве Шанинки заверяют, что все работы по контрактам были выполнены.