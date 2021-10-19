Шестиклассника, устроившего стрельбу в Пермской школе, направили на психиатрическое обследование

По уголовному делу также назначены баллистическая, медицинская и другие экспертизы. Сам подросток в ходе беседы со следователями дал подробные показания и сказал, что намерений убивать у него не было. Об этом говорится на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошел вчера утром в стенах школы в поселке Сарс. Ученик дважды выстрелил из охотничьего карабина в стену и потолок. Подростка обезвредила директор школы. Один ученик пострадал, но госпитализации не потребовалось.