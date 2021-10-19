Политолог Мартынов: Россияне недостаточно осведомлены о здоровье президента Путина

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела «Политика» «Новой газеты» Кирилл Мартынов «У нас есть наш известный эксперт, политолог Соловей, который сделал еще одну свою карьеру на том, что постоянно распространял якобы инсайды о состоянии здоровья российского президента. В какой момент это начало выглядеть как способ для Кремля тестировать лояльность: если кто-то начинает слишком бурно реагировать на то, что президент себя плохо чувствует, наверное, этот кто-то видит себя преемником, человеком, который может побороться за власть и так далее.

Но, мне кажется, в вопросе здоровья национальных лидеров все достаточно просто. Основная проблема тоталитаризма заключается в том, что в ней нету механизма передачи власти каким-то нормальным способом. Мы стоим перед ситуаций, когда, конечно, никто ничего не знает про здоровье Владимира Путина, с одной стороны, с другой стороны, это критически важная информация для будущего страны в любом случае, и если он здоров и если с ним, не дай Бог, что-то происходит», — сказал он