Малашенко: США не видит смысла в общении с «Талибаном»* на московской площадке

США не видит смысла в общении с «Талибаном»* на московской площадке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

«Они не видят особого смысла общаться с талибами* на московской площадке. У них для этого есть свои каналы, они действуют на двусторонней основе, тем самым они хотят подчеркнуть свою влиятельность и свое значение для афганского режима, для талибов*. Они не с кем-то вместе, они не часть, они сами по себе действуют и достаточно успешно. Они ощущают свою вину, свою ошибку, они проиграли в Афганистане и хотят свое поражение как-то компенсировать, прежде всего через прямое двустороннее общение с талибами*», — сказал он.

А.Малашенко также отметил, что «никаких кардинальных решений не может быть принято» в ходе завтрашней встречи.

По мнению политолога, востоковеда Елены Супониной, не стоит спешить с признанием «Талибана»* пока в Афганистане не образовано коалиционное правительство.

«Москва демонстрирует, что будет плотно заниматься афганскими делами, и собирается поддерживать контакты с талибами*. Однако эта организация остается запрещенной, как с точки зрения национальных черных списков России, так и по международным резолюциям Совета безопасности ООН. <...> На мой взгляд торопиться с признанием талибов* ни в коем случае не надо. Они, конечно, на московской встрече будут просить об этом. Они много обещают на словах, но на практике своих обещаний не выполнили, в частности, не создали коалиционного правительства в Афганистане. Но держать руку на пульсе и поддерживать какой-то диалог, наверное, необходимо, что Москва и делает», — заключила она.

Встреча «московского формата» по Афганистану пройдет 20 октября. Ранее представитель Госдепартаменте США Нед Прайс объявил, что США не будут участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике, однако признают конструктивность этих переговоров.

* Запрещенная в РФ террористическая организация