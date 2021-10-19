Политолог: Израильские власти могут довериться эффективности «Спутника» и допустить российских туристов в страну

Пилотный проект, который позволит туристам, привитым от коронавируса вакциной «Спутник-V», прилетать в Израиль с 1 ноября, будет представлен 20 октября на утверждение премьер-министру Нафтали Беннету. Как сказал израильский политолог Алекс Векслер в интервью радиостанции «Эхо Москвы», власти могут доверять российскому препарату.

«Спутник» был произведен в Институте Гамалея под руководством академика Гинзбурга, как и американская и английская были произведены под руководством еврейских докторов, надо поверить этим людям", — сказал он.

А.Векслер допустил, что также это решение может быть связано с предстоящим визитом Н.Беннета в Москву.

Также политолог добавил, что весь прошлый год в Израиле не было туристов, но сейчас страна выходит из третьего «вирусного забоя» благодаря тому, что уже примерно половина страны получила третью дозу вакцины от коронавируса.