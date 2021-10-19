ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро модератору чеченского оппозиционного телеграм-канала, которого похитили чеченские силовики

ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро Салману Тепсуркаеву – это модератор чеченского оппозиционного телеграм-канала, которого похитили чеченские силовики. Решение опубликовано на сайте суда. ЕСПЧ пришел к выводу, что в отношении Тепсуркаева применялись пытки. Кроме того, чеченские власти нарушили его право на неприкосновенность.

Спустя два с половиной месяца после похищения в России было возбуждено уголовное дело, однако расследуют его в управлении СК по Чеченской республике, — сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток», которую ранее российские власти объявили иностранным агентом

