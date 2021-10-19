Ректора Шанинки Сергея Зуева подозревают в мошенничестве на 21 миллион рублей

В деле речь может идти о двух контрактах по национальному проекту «Образование», которые были заключены в 2019 году, а расторгнуты в прошлом году по согласию Московской высшей школы социальных и экономических наук и министерства просвещения. В материалах дела уточняется, что на этом этапе уже был потрачен 21 миллион рублей, но где эти деньги – сведений нет, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Зуева Сергей Севрук. Однако он уверен, что его подзащитный к этому не причастен. Фигурантами по делу проходят несколько человек, в том числе экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова. Ни она, ни Зуев свою вину не признают.

О задержании ректора Шанинки стало известно 12 октября. Его забрали на в отдел прямо из больницы, где он проходил лечение, и допрашивали в течение нескольких часов. После этого он в СИЗО ожидал суда. Ему был назначен домашний арест. Теперь обвинение просит ужесточить меру пресечения и снова заключить Зуева под стражу. Защита считает, что для этого оснований нет.

Ректору Шанинки может грозить до 10 лет лишения свободы.