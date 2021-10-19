Песков: Путин выслушивает доклады о ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выслушивает доклады о ситуации с коронавирусом, Кремль проинформирует, когда будет принято решение по вопросу о введении нерабочих дней, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с тяжелой эпидемической ситуацией уже с конца этой недели.

Отдельные ограничительные меры Голикова предложила принять для пенсионеров.

Премьер-министр Михаил Мишустин эти предложения поддержал. Он назвал ограничительные меры вынужденными, но необходимыми. Завтра президент проведет совещание с правительством, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом.

Согласно официальным данным, в России за сутки от коронавируса умерли более тысячи человек, ежедневно заражаются более 30 тысяч.

