Сенат Чехии 5 ноября может провести голосование по вопросу лишения полномочий президента страны

Сенат, верхняя палата парламента Чехии, 5-го ноября может провести голосование по вопросу лишения полномочий президента страны Милоша Земана. Это связано с его состоянием здоровья. Земан госпитализирован.

Врачи не обнародуют диагноз, ссылаясь на необходимость согласия самого президента. Земану 77 лет.