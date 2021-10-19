Министр обороны США Ллойд Остин обвинил российские власти в развязывании войны в Донбассе и в препятствовании мирному урегулированию конфликта. Об этом Остин заявил в Киеве после переговоров в Министерстве обороны. Американский представитель также заявил о поддержке планов Украины вступить в НАТО и призвал власти страны продолжать реформы.
2021-10-19T15:31:46+03:00
2021-10-19T15:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 19 октября 2021
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