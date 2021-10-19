Президент Владимир Путин пока не принял решение относительно введения нерабочих дней, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах уже с конца этой недели. Это связано с ухудшением ситуации по коронавирусу. Премьер-министр Михаил Мишустин предложение Голиковой поддержал.

Завтра Путин проведет совещание с правительством. Среди тем — обсуждение ситуации по коронавирусу и связанные с этим вопросы, — уточнили в пресс-службе Кремля.