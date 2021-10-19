Власти Петербурга вводят QR-коды для привитых и переболевших коронавирусом

Без этих цифровых пропусков петербуржцы не смогут посещать общественные места и даже магазины.

QR-коды начнут действовать в три этапа. С первого ноября код понадобится посетителям выставок и спортивных мероприятий, в которых участвуют более сорок человек.

Спустя две недели, с пятнадцатого ноября, пропуск понадобится всем посетителям бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок. Без QR-кода не получится присутствовать и на торжественной церемонии бракосочетания.

Самый строгий этап ограничений вступит в силу первого декабря. С этого дня QR-код начнут требовать на входе в магазины и торговые центры, а также в предприятия общественного питания. Цифровой пропуск не будут спрашивать только в магазинах продуктов, в аптеках и на заправках. Напомню, что специальные коды присваивают горожанам, которые переболели коронавирусом, а также прошли полный цикл вакцинации, или получили медицинский отвод от прививки.

Также Смольный рекомендовал работодателям перевести на дистанционную работу сотрудников с 1 по 3 ноября. С учётом выходных дней рабочие места могут пустовать всю первую неделю ноября.