Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей России с 30-го октября по 7 ноября включительно. Он назвал эти меры вынужденными, но необходимыми для сдерживания коронавируса. С предложением о нерабочих днях выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, Голикова рекомендовала региональным властям перевести на самоизоляцию всех пенсионеров, которые не переболели или не прошли вакцинацию. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу невакцинированных граждан старше 60-ти лет, а также предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации.

Завтра президент проведет совещание по ситуации с коронавирусом.



По официальным данным, в России за прошедшие сутки умерли 1015 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. До этого пять дней подряд обновлялся максимум по выявленным случаям заражения. По данным Минздрава, очень тяжелая ситуация с коронавирусом в семи регионах, в том числе Удмуртии, Башкирии и Татарстане. Власти Орловской области сообщили, что в регионе закончились койки для коронавирусных больных.