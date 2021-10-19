В Кремле не видели стенограммы совещания, на котором Бастрыкин отчитывает своего подчиненного – Песков

В Кремле не видели стенограммы совещания, на котором Бастрыкин отчитывает своего подчиненного, упрекая в «неленинградской внешности». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я даже не знаю, о чем вы говорите. Мы этого не видели и ничего об этом не знаем», — сказал он.

Глава Следственного комитета, по данным петербургской прессы, упрекнул своего подчиненного из-за «неленинградской внешности». Как утверждается, таким образом Александр Бастрыкин раскритиковал следователя, который ведет дело о смерти местного жителя и отрицает версию о его насильственной гибели.

Разбирательство, которым занимается раскритикованный А.Бастрыкиным следователь Владимир Мегрелов, касается жителя Санкт-Петербурга, умершего в своем загородном доме от отравления угарным газом год назал. Местный СК и полиция считают произошедшее несчастным случаем, однако мать погибшего уверяет, что ее сына убила невестка. Узнав об этом, А.Бастрыкин, как пишет интернет-издание 47news, обвинил следователя в непрофессионализме. Из выложенной аудиозаписи, на которой, как утверждается, звучит голос главы СК, чиновник выражает уверенность, что следователь В.Мегрелов не уважает старшее поколение, и привел в пример блокадный Ленинград. Кроме того, узнав, что следователь окончил экономический факультет и родом из Краснодарского края, Бастрыкин заявил, что тот не является ленинградцем – об этом якобы говорят лицо, внешность и поведение. В заключении руководитель Следственного комитета рекомендовал своему подчиненному вернуться на родину и рассказать об этом казакам, чтоб они «наставили его на путь истинный нагаечкой».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин появление данной аудиозаписи и свои высказывания пока не комментировал. Коллеги следователя В.Мегрелова, по информации СМИ, высказались в его защиту и пообещали уволиться в случае его отставки