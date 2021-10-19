Роскомнадзор намерен взыскать оборотный штраф с корпорации Google за систематическое неудаление запрещенного контента

Штрафы могут составить от 5 до 10% годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре утверждают, что в планируемой подаче иска против Google нет никакого особого отношения. Речь, по словам главы ведомства Андрея Липова, идет о стандартной процедуре, в рамках которой составляется протокол, который направляется в суд, а тот, в свою очередь, будет принимать решение о штрафе.

Угроза денежных санкций размером до 10% от годовой выручки связана с тем, что Роскомнадзор обвиняет Google в повторном неудалении запрещенной информации. В ведомстве полагают, что сам протокол будет составлен примерно через неделю.

В середине сентября регулятор уже грозил так называемыми «оборотными штрафами» не только Google, но и соцсетям Facebook и Twitter. Помимо этого, в отношении одной из компаний – Twitter – уже почти полгода действуют санкции: скорость ее работы на мобильных устройствах ограничена. В Роскомнадзоре утверждают, что соцсеть до сих пор не удалила 9% запрещенных публикаций.

С начала года суды регулярно штрафуют зарубежные компании за неудаление запрещенного контента. В частности, общая сумма взысканий, назначенных компании Google, составляет уже почти 40 млн рублей.