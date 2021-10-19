В Кремле считают, что поставки иностранных вакцин от коронавируса в Россию не ускорят темпов вакцинации

К тому же, этот шаг не может быть односторонним, – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его оценке, российские власти блестяще справились с задачей обеспечить условия для вакцинации от коронавируса.
2021-10-19T14:36:08+03:00
2021-10-19T14:44:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 19 октября 2021
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