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Эксклюзив Эха 14:35, 19 октября 2021

Вопросы запрета переписки в СИЗО лежит вне компетенции Кремля – Песков

Обвиняемые в госизмене бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов и основатель Group-IB Илья Сачков лишены возможности переписки в СИЗО. Вопросы запрета переписки для обвиняемых лежит вне компетенции Кремля. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Определение режима содержания обвиняемых в преступлениях определяется либо следователем, либо судьей и никоим образом не находится в компетенции главы государства или его администрации. Поэтому здесь мы ничего не можем сказать. <...> Глава государства не определяет режим содержания под стражей обвиняемых. <...> Он не работает предметно над этим. У него когда будут в дальнейшем встречи с нашими правозащитниками, с членами президентского совета, мы не исключаем, что эти темы могут подниматься. Но в настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме», — сказал он.


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