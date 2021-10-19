Премьер-министр Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68-ми млрд рублей на выплаты медицинским работникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68-ми миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые помогают коронавирусным больным. Выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых».