Премьер-министр Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68-ми млрд рублей на выплаты медицинским работникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68-ми миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые помогают коронавирусным больным. Выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых».
2021-10-19T14:35:21+03:00
2021-10-19T14:44:22+03:00
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14:35, 19 октября 2021
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