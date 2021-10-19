Конституционная комиссия Сената Чехии согласилась с необходимостью снятия президентских полномочий с Милоша Земана

Теперь может быть приведена в действие 66 статья Конституции страны, согласно которой президента лишат полномочий. Чешские сенаторы решили, что это необходимо, учитывая нынешнее состояние здоровья и прогнозы врачей в отношении главы республики. Однако итоговое решение принимается только по результатам голосования на заседании верхней и нижней палат парламента. Если большинство поддержит конституционную комиссию, то президентские полномочия перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

Как рассказал «Эху Москвы» заместитель главного редактора чешского интернет-издания «Респект» Ондржей Кундра, слухи о болезни президента ходят в прессе в последние год-полтора.

На фоне сообщений о болезни Милоша Земана чешская полиция начала расследование возможных противоправный действий в отношении государства. В частности, как пишет газета «Млада фронта Днес», следователи обратили внимание на подписанный главой республики документ о созыве заседания Палаты депутатов 8 ноября. Однако к моменту подписания спикер Сената уже сообщил, что президент по состоянию здоровья не может исполнять свои обязанности. Теперь полиция проверит, не была ли подделана эта подпись.

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал главу администрации президента добровольно уйти в отставку.

Ближайшее заседание Сената намечено на 26 октября. На нем уже может быть принято решение о лишении Милоша Земана президентских полномочий.

В Чехии полиция начала расследование в отношении администрации президента. Ее подозревают в возможных нарушениях при информировании общественности о состоянии здоровья главы страны Милоша Земана. Накануне глава Сената Милош Выстрчил рассказал об ответе на запрос из больницы, в которой находится Земан.

Сегодня в Праге пройдет заседание специальной комиссии Сената по вопросу лишения полномочий Милоша Земана.