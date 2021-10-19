Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в РФ с конца этой недели

Глава правительства Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей России с 30-го октября по 7 ноября включительно. Он также попросил профильных министров подготовить предложения по поддержке бизнеса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Предлагается первое — обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни «, — сказала она на заседания.

Кроме того, работодателям предлагается перевести на дистанционную работу невакцинированных граждан старше 60-ти лет, а также предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации. По данным правительства, заболеваемость растет почти по всех регионах. Самая напряженная ситуация с коронавирусом в Башкирии, Татарстане и Оренбуржье.

Из Орловской области сообщают о том, что в регионе закончились свободные койки для больных с коронавирусом. В связи с резким ростом заболеваемости власти приняли решение об обязательной вакцинации некоторых категорий работников. В Белгородской области обязали вакцинироваться граждан старше 60-ти лет.