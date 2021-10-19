Голикова: Работодателям рекомендуется минимум на 4 недели перевести на удаленку непривитых от ковида старше 65 лет

Существующий уровень коллективного иммунитета к ковиду в России не позволяет существенно влиять на смертность от новой инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%. Такой уровень не позволяет существенно влиять на показатели смертности», — сказала она на заседании

президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.