Голикова: Для регионов со сложной ситуацией по коронавирусу предлагается ввести нерабочие дни с 30 октября

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова: «Предлагается обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», — сказала Голикова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
2021-10-19T14:08:39+03:00
2021-10-19T14:25:01+03:00
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14:08, 19 октября 2021
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