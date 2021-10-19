Голикова: Для регионов со сложной ситуацией по коронавирусу предлагается ввести нерабочие дни с 30 октября

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова: «Предлагается обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», — сказала Голикова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.