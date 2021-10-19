Владимир Путин знает о публикациях о пытках в российских колониях, – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По его словам, эта информация стала поводом для энергичных проверок. Песков предложил дождаться результатов.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что располагает 1-й тысячей видеофайлов ФСИН с пытками в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе в саратовской областной туберкулезной больнице №1. Следственный комитет сообщил о возбуждении семи уголовных дел по фактам сексуального насилия и превышения должностных полномочий.

Директор ФСИН решил уволить начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова, начальника туберкулезной больницы Павла Гаценко и трех его подчиненных, – напоминает «Интерфакс»

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