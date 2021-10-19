Директор Всемирной продовольственной программы ООН попросил у Илона Маска $6 млрд на борьбу с голодом в разных странах

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН попросил у предпринимателя Илона Маска 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом в разных странах.

Об этом Дэвид Бизли написал в Twitter. По его словам, ситуация обострилась на фоне пандемии коронавируса. Более 40 миллионов человек оказались на грани голода.

Как пишет Бизли, Илон Маск только за один день зарабатывает 6 миллиардов, и это та сумма, которая может помочь предотвратить катастрофу. Ответил ли ему Илон Маск, пока неизвестно.