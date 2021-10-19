Reuters: ВОЗ намерена обеспечить бедные страны лекарствами от ковида и тестами на инфекцию

Документ пока представлен в черновом варианте. Предполагается, что продажи будут осуществляться по низким ценам.
Ранее Всемирную организацию здравоохранения упрекали в том, что она не смогла поставить во многие страны необходимое количество вакцин.
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Документ пока представлен в черновом варианте. Предполагается, что продажи будут осуществляться по низким ценам.
Ранее Всемирную организацию здравоохранения упрекали в том, что она не смогла поставить во многие страны необходимое количество вакцин.