Бывший заключенный Савельев имел доступ к видеозаписям пыток в тюремной больнице в рамках служебных обязанностей

Бывший заключенный Сергей Савельев ранее передал Gulagu.net архив видеозаписей пыток и изнасилований в Саратовской тюремной больнице. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший заключенный объяснил, что имел доступ к архиву в рамках служебных обязанностей.

«Я имел к ним доступ и просто копировал, и сохранял. Я отбывал срок по 228 статье [незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств] – это открытая информация. Меня задерживало ФСБ, это было очень жестко, более 15 человек в масках, вооруженные, в бронежилетах, мне отбили все на свете, ужасные были травмы, меня потом в СИЗО не хотели принимать с такими травмами, но они сделали отписку, что я оказывал сопротивление при задержании. Пятнадцати здоровенным мужикам – я. Это больше случайность была [доступ к архивам во ФСИН], просто как раз в тот момент им срочно нужен человек с навыками пользователя компьютера, эти навыки у меня были. Моя работа заключалась в ведении служебной документации, работа с видеозаписями, видеоархивами. Где-то через два с половиной года этой моей работы мне пришла мысль, что это можно использовать не против, а для людей», — сказал он.

Правозащитный проект Gulagu.net с начала октября публикует видео пыток и изнасилований заключенных в саратовской тюремной больнице. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, руководителем и организатором этих пыток является заместитель начальника отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН Юрий Вдовин. Ю.Вдовин, по предположениям правозащитника, мог курировать тех осужденных, которые принимали участие в пытках.

В результате скандала ФСИН уволила несколько сотрудников саратовской ОТБ№1, Следственный комитет возбудил уголовные дела.