В столице Китая впервые за последнее время выявили один случай заражения ковидом

Как сообщают местные СМИ, речь идет о жителе, который приехал из северо-западных районов Китая. Сейчас власти ищут, с кем он мог контактировать, и их изолируют. Всего, согласно данным, за минувшие сутки в Китае выявили 25 случаев заболевания.
2021-10-19T11:40:10+03:00
2021-10-19T11:54:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:40, 19 октября 2021
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