В столице Китая впервые за последнее время выявили один случай заражения ковидом

Как сообщают местные СМИ, речь идет о жителе, который приехал из северо-западных районов Китая. Сейчас власти ищут, с кем он мог контактировать, и их изолируют. Всего, согласно данным, за минувшие сутки в Китае выявили 25 случаев заболевания.