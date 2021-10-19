Оперштаб: В России выявлено 33 740 случаев коронавируса

За минувший день от опасного вируса скончались 1015 человек. Это абсолютный максимум с начала пандемии. Уже традиционно наиболее сложно ситуация обстоит в российской столице – умерли 73 москвича. Это, по данным властей, наибольшее значение с 4 августа. Еще 68 человек не смогли победить инфекцию в Санкт-Петербурге и 40 в Краснодарском крае.

Что касается заболеваемости, то и эти показатели остаются на высоком уровне. Только за минувший день больничные открыли более 33,5 тысяч человек, что немногим меньше, чем последние пару дней. Больше всего инфицированных в Москве – 5700. Как отмечает агентство «Интерфакс» это на более чем 15% меньше, чем днем ранее. Однако, как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за последние недели все же наблюдается рост заболевших на 20-30%.

Негативная динамика сохраняется и в Санкт-Петербурге, где за день положительным тест на коронавирус оказался у более чем 3 тысяч жителей. Аналогичная ситуация и в Подмосковье, где число новых заболевших вплотную приблизилось к 3 тысячам человек.

Власти отмечают, что не менее 7% заболевших переносят болезнь ьез симптомов и призывают граждан активнее вакцинироваться.