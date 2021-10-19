Полиция обнаружила в Карелии подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде

40-летняя женщина находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.

Подозреваемую, как утверждает источник агентства ТАСС, задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как она отравилась неизвестными таблетками. Пока не ясно, как предполагаемая злоумышленница оказалась на этом рейсе. Между тем информацию о ее личности уже предоставила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области: она утверждает, что подозреваемая состояла на учете в психоневрологическом диспансере и ранее была лишена родительских прав. Как предположила детский омбудсмен региона, женщина не осознавала, что делала.

По версии Следственного комитета, 40-летняя жительница Вологды встретила девятилетнюю девочку на улице города. Она привела ребенка в свою квартиру, где и убила ее. Телерадиокомпания «Вологда» утверждает, что в последний раз школьницу видели в компании другой девочки и некоей женщины – предположительно, злоумышленницы – в одном из местных магазинов: там детям покупали сладкое. На той же улице нашли рюкзак с личными вещами погибшей. Мать ребенка спохватилась только на следующий день после пропажи: она думала, что ее дочь у бабушки. При этом в МВД утверждают, что семья является неблагополучной.

Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку искали два дня: ее тело обнаружили накануне вечером. Следственный комитет уже завел уголовное дело об убийстве.