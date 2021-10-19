Ближе к новогодним праздникам в России вероятен новый подъем цен, – пишет «Независимая газета»

Перечень товаров и услуг, которые уже стали дороже, пополняется практически каждый день. Эксперты ожидают, что прежде всего подорожают стройматериалы, табачные изделия, мебель и автомобили. На втором месте продукты питания.

Накануне в Минэкономразвития признали, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации замедлился рост российской экономики. Глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров уверен, что правительство делает все возможное в нынешних условиях.

По словам Макарова, исполнение бюджета является важнейшим этапом подготовки к рассмотрению основного финансового документа страны на следующие три года.