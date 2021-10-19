«Коммерсант»: У семьи бывших сотрудников ФСБ обнаружили почти 400 счетов в банках

Среди активов за ними числится и несколько дорогостоящих квартир.

Речь идет о Михаиле и Татьяне Колюкиных. Как отмечает газета, свои счета они открывали как во время службы в рядах силовиков, так и после выхода на пенсию.

Поводом же для прокурорской проверки стало уголовное дело о махинациях при закупках индивидуальных рационов питания для военнослужащих. Совладелец компании-подрядчика Дмитрий Андрощенко в прошлом году признал причастность к мошенничеству и начал давать показания. Однако, как подчеркивается в публикации «Коммерсанта», не известно откуда именно Следственному комитету стало известно о деньгах.

К моменту проверки у семьи осталось около 200 действующих счетов из почти 400 изначально открытых. По словам чекистов, большая часть денег — сбережения брата Михаила Колюкина. Квартиры же были зарегистрированы на мать-пенсионерку одного из супругов. В результате суд уже передал в пользу России две квартиры и гараж, а также часть денег, в том числе около 45 тысяч долларов. В то же время суд семье оставили часть их счетов, среди которых социальный, на который Михаил Колюкин получал военную пенсию.

Бывшие чекисты не согласны с решением и до конца октября намерены оспорить его в Мосгорсуде.