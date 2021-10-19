Глава Пентагона США Ллойд Остин посетит Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским

Обсуждать будут потенциальное вступление Украины в НАТО. Москва накануне объявила о приостановке работы своей миссии при североатлантическом альянсе и отзыве аккредитации у информбюро НАТО в Москве.

Глава Пентагона США Ллойд Остин прибывает в Киев из Грузии, где в понедельник он провел переговоры с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили. Накануне визита главы американского военного ведомства в регион Пентагон выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что генерал Ллойд Остин намерен заявить властям Грузии и Украины о безоговорочной поддержке со стороны США перед лицом российской агрессии и о том, что двери НАТО для обеих стран открыты.

Сегодня в Киеве глава Пентагона проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном — ранее Зеленский и Таран входе визита в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена обсуждали с американскими лидерами потенциальное членство Украины в НАТО. В ходе поездки Остин посетит и Румынию — все три страны имеют границы на Черном море, и вопросы безопасности Черного моря также является частью повестки переговоров. 21-22 октября в Брюсселе состоится первое с начала пандемии очное заседание министров обороны стран-участниц НАТО, на котором будут обсуждать угрозы, исходящие от России и Китая.

6 октября руководство НАТО выслало из Брюсселя восемь дипломатов российской миссии, обвинив их в работе на российскую разведку, и сократило еще две позиции — это привело к сокращению дипкорпуса России при альянсе вдвое. Москва в ответ решила приостановить деятельность своей миссии при НАТО и закрыть диппредставительство альянса в российской столице.